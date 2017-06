Anfibio Records Summer Festival 2017 (3 giugno 2017 – Cremona)

0Sabato, 3 giugno è stata la volta del Anfibio Records Summer Festival 2017 al C.S.A. Dordoni di Cremona. Mi scuso già all’inizio per un Live Report un pò particolare. Scoprirete il perchè…

Ecco, il concerto di Billy Boy e la sua banda me lo sono perso tra le chiacchiere con tanta, tantissima gente che non vedevo da troppo tempo. Stavolta davvero c’eravamo quasi tutti e appunto anche io tra le mille follie all’estero mi sono preso un weekend di riposo, ma ovviamente non senza concerti, in Italia.

Poi il turno della Banda Del Rione. Loro li avevo visti qualche mese fa all’Askatasuna di Torino la prima volta. Anche stavolta col loro Oi! e i vecchi classici – anche i tre ai quali sono più legato, ovvero “Quale Destino Per Noi”, “Lei” e “Eterno Amore” non sbagliano un colpo. Dentro c’è un’atmosfera bella e soprattutto “calda” – nel vero senso della parola. Veramente un gran bel concerto davanti a un buon pubblico. D’altronde a band come loro sono legate tante persone, anche di fascie d’età diverse. Il clima era decisamente di quelli belli, lo conferma anche il fatto che io in sedia rotelle ho fatto una certa fatica a stare in prima fila.

Chiusura della serata riservata ai Colonna Infame. Scusate, ma io dopo poche, pochissime canzoni, mi sono avviato verso casa. Mi avvicino ai 30 anni e visti i prossimi impegni ravvicinati all’estero, ho preferito andare a riposarmi. In poche parole: sono vecchio. Ma vi prometto che i prossimi Live Report saranno di nuovo più dettagliati.

Comunque anche questa edizione dell’Anfibio Records Summer Festival direi che è andata alla grande.