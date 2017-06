COMEBACK KID: oggi alle 18 su Facebook

La band hardcore/punk canadese, COMEBACK KID, ha annunciato i dettagli del sesto studio album.

“Outsider” uscirà l’8 Settembre 2017 su Nuclear Blast (mondo / su New Damage Records in Canada).

La band risponderà a tutte le domande riguardanti “Outsider” in un live Q&A oggi alle ore 18 sulla Pagina Facebook Nuclear Blast.

I COMEBACK KID hanno recentemente pubblicato il singolo “Absolute” che vede la partecipazione della leggenda canadese Devin Townsend. (Puoi ascoltarlo di seguito)

Acquista ‘Absolute’ in digitale: http://nblast.de/ComebackKidDigital

La band sarà in tour per club e festival come segue: