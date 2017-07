DROPKICK MURPHYS e FLOGGING MOLLY: Clicca e vinci cd e biglietto!

Le due più grandi icone del celtic punk in tutto il mondo si esibiranno infatti assieme l’11 luglio sul palco del Carroponte di Sesto S. Giovanni (MI); i Flogging Molly prolungheranno poi la permanenza nel nostro paese esibendosi anche il giorno dopo, 12 luglio, presso il Mojotic Festival di Sestri Levante (GE).

Partecipa al social contest per vincere un biglietto e un cd per le date dei DROPKICK MURPHYS e FLOGGING MOLLY!

DROPKICK MURPHYS & FLOGGING MOLLY

Opening Act: Uncle Bard & The Dirty Bastards

11.07.2017 | Carroponte | Sesto San Giovanni, Milano

Apertura porte ore 19.00

Inizio live ore 19.45

Ingresso in cassa 35,00 €

Ingresso in prevendita 30,00 €

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone, Mailticket, Vivaticket e Bookingshow

FLOGGING MOLLY

Opening Act: Uncle Bard & The Dirty Bastards

12.07.2017 | Mojotic Festival

Ex Convento dell’Annunziata | Sestri Levante (GE)

Apertura porte ore 19.30

Inizio live ore 20.30

Ingresso in prevendita 20,00 + d.d.p. €

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone, Mailticket, Vivaticket e Bookingshow.