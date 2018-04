MIKE NEOGRAF: nuovo album per NoReason Records

È con grande piacere che NoReason Records annuncia la collaborazione con Mike Neograf in vista dell’uscita di “No Time For Seasons” il secondo full-length del cantautore francese prevista per il prossimo 6 Aprile.

“No Time For Seasons” è il quinto lavoro in studio per Mike Neograf e segue “Safe And Sound”, album di debutto del 2015, due split e un EP. A differenza dei precedenti release, questa volta le 11 tracce che compongono l’album sono state arrangiate in versione full-band, mantenendo però inalterata l’anima folk e malinconica sulla quale Mike ha costruito il proprio progetto acustico.

In attesa che la data del release si avvicini, Mike Neograf ha rilasciato il videoclip ufficiale di Time Traveller una delle canzoni che andranno a comporre “No Time For Seasons”.

Sul sito di NoReason Records è possibile ordinare la vostra copia di “No Time For Seasons”:

http://noreasonrecords.blogspot.it