NIGHT BIRDS: annuncio di “Roll Credits”

Il 21 settembre prossimo uscirà per Fat Wreck Chords “Roll Credits”, il nuovo mini album dei new yorchesi Night Birds.

L’album uscirà sotto forma di 12″ e di boxset in 7″ a edizione limitata.

Qui sotto potete ascoltare la prima anticipazione My Dad is The BTK: