PEGGIO PUNX

Band che ha rappresentato la scena punk hardcore degli anni 80 soprattutto per la propensione DYI e politicamente impegnata, attivi tra il 1981 e il 1993, si sono riuniti nel 2012 con un mega concerto: Ne parliamo direttamente con loro .. un pezzo di storia del punk hardcore…

Partiamo dalle origini.. come sono nati i Peggio punx?

I Ppx nascono nel 1981, nel contesto di una città provinciale alla fine di periodi di lotte sociali e anche sconfitte politiche. Un periodo di transizione dove si sentiva la necessità di uscire da una noia diffusa. Alberto, il nostro cantante faceva un programma radiofonico di musica punk-indie in una radio libera di Lotta Continua. Io e Paolo trascinati da lui ci siamo avvicinati a quel movimento e l’idea della band è nata quasi per scherzo. Eravamo a malapena in grado di tenere uno strumento in mano ma ci divertivamo un casino e in città si sparse la voce della nascita di questi fantomatici Peggio Punx creando interesse e aspettative poi, dopo aver provato alcuni batteristi trovammo un ragazzino timido di 16 anni (Federico) che era veramente una macchina. Da lì è cominciata questa avventura che ci segnato la vita per i successivi 12 anni.

Avete avete suonato con Indigesti, Negazione, Wretched, C.C.M., Raw Power, ecc con quale band avete avuto migliori rapporti?

All’epoca, soprattutto nei primi anni ’80, ci si incontrava spesso a concerti o situazioni. Le band non erano molte e si suonava spesso insieme. Con gli Indigesti e i Negazione, non solo per ragioni di vicinanza geografica, il rapporto era più stretto ancor oggi con qualcuno di loro siamo in contatto. I Raw Power erano considerati meno “impegnati” e, si esibivano anche in situazioni diverse dalle nostre abbiamo avuto meno occasioni di incontraci. Una elemento che ci differenziava dagli altri era la quantità di concerti; noi per problemi lavorativi non riuscivamo a suonare molto spesso ma nonostante questo siamo rimasti, credo, nel cuore di tanti punks.

C’è un ricordo di un concerto dell’epoca che conservate in particolare?

Si potrebbe scrivere un libro con aneddoti divertenti , situazioni surreali e ricordi particolari. Un esempio: Lione 1984, un incendio il giorno prima al teatro dove si deve suonare. Nessun problema i compagni anarchici che organizzano ci ospitano e, il giorno successivo con un tam tam attraverso radio e passaparola ci troviamo in periferia davanti a una fabbrica in disuso. Camioncino con sopra generatore e impianto, 600 punks , un tronchesino che taglia la catena del cancello e poco dopo suoniamo un concerto bellissimo. Ecco un esempio di autorganizzazione, allora ci si arrangiava con molta fantasia.



Il periodo con Zazzo alla voce, cosa ha portato nei Peggio punx?

Con Zazzo è stato un esperimento positivo a livello di scambio e di amicizia ma, a mio parere i Peggio Punx avevano già dato tutto. Avrebbe avuto più senso chiamarci in un altro modo. L’esperienza di Alterazione della Struttura (che non rinnego) aveva già determinato la nostra fine,con Cattivi Maestri abbiamo concluso un’epoca.

Il 3 marzo del 2012, reunion per i 30 anni dall’uscita del primo E.P. “Disastro sonoro” cosa puoi raccontarci di quella sera ad Alessandria?

Il 3 marzo 2012 è stata la cosa più bella ed emozionante di tutta la nostra esperienza musicale perché l’incredibile partecipazione ed entusiasmo, ci ha dato la conferma di aver lasciato qualcosa di importante e di essere ancora molto attuali 30 anni dopo. Ci aspettavamo ottimisticamente 300/400 persone in realtà, già nel pomeriggio si potevano vedere ragazzi svizzeri, olandesi, sardi, da tutto il meridione e, quando è arrivato un pullman dal Veneto abbiamo iniziato a preoccuparci. C’è chi dice 1500, gli organizzatori del Laboratorio Sociale oltre 2000. La sala conteneva al massimo 800 persone quindi quella sera quattro cinquantenni hanno dovuto suonare 2 volte per far si che tutti potessero ascoltare. C’erano quarantenni che ci seguivano allora con i figli sedicenni insomma veramente un grande tributo.

Cosa vi ha spinto a tornare sui palchi?

La nostra volontà era quella di fare un unico concerto per festeggiare i 30 anni dall’uscita del nostro 1° disco – Disastro sonoro – . Poi Nico Vascellari e la FOAD RECORDS ci hanno coinvolto in altre due bellissime date a Vittorio Veneto e al Bloom di Mezzago. Ma la cosa si è fermata lì. Non aveva senso e non era nelle nostre intenzioni riprendere organicamente a suonare si rischiava di diventare patetici. Personalmente mi sarebbe piaciuto terminare con ancora due concerti, uno a Roma e uno al Sud ma non c’era unanimità tra di noi. Magari per i 40 anni se avremo ancora voglia ed energia potremmo immaginare qualcosa…

Cosa pensate della scena punk attuale?

Sulla scena punk attuale non ho sufficienti informazioni. Sicuramente chi inizia a suonare ora ha dei vantaggi dal punto di vista tecnico e strumentale. Il circuito credo sia molto diverso. Il consiglio forse banale che posso dare è quello di abbandonare per quanto possibile cover e tributi ad altre band e provare a esprimere cose tue con la massima energia possibile.

BIOGRAFIA

Nati come “Peggio Punk” e poi divenuti “Peggio Punx” sono stati un gruppo musicale hardcore punk attivo ad Alessandri a fra il 1981 e il 1993.

Nel loro ultimo album il nome è stato cambiato in Peggio, cambiament o che rispecchia una virata sonora verso sonorità decisament e meno hardcore. il gruppo si è contraddis tinto per la musica spesso sperimenta le (nel primo album chitarra distorta “tipo mandolino” , fino agli ultimi pezzi decisament e lontani dai canoni punk – hardcore), e per i testi molto impegnati e riflessivi , testi dichiarata mente autonomi simpatizza ndo per la corrente di estrema sinistra “autonomia operaia” che li fanno essere uno dei gruppi punk più politicame nte decise e schierate dell’inter a scena italiana.

Nei primi anni ottanta sono molto attivi nella scena italiana, dopo il primo nastro del 1982, nel 1983 pubblicano il loro primo EP su 7″sotto la propria sigla Peggio Records, dal titolo Disastro sonoro E.P., che ottiene fra le varie recensioni anche quella di Maximum Rock’nroll.

Nel 1984 vengono invitati dalla statunitense R Radical Records di Dave Dictor dei MDC, a partecipare al doppio album compilazione International P.E.A.C.E. Benefit Compilation.Nel 1985 pubblicano il 12″ Ci stanno uccidendo al suono della nostra musica!! E.P e nel 1986 un’altra etichetta statunitense, la Bad Compilation Tapes & Records, li inserisce nella compilation su vinile We Can Do Whatever We Want – Best Of BCT #1.

Attivi frequentat ori del centro sociale autogestit o “Subbuglio ” di Alessandri a e partecipan do a numerosi concerti, al fianco di gruppi come Indigesti , Negazione, Wretched, C.C.M., Raw Power, ecc, in giro per i centri sociali occupati della penisola. I loro dischi sono autoprodot ti, nel pieno dello spirito DIY dei gruppi punk più dichiarata mente “impegnati “. Recentemen te è stata ristampata una raccolta contenente la loro discografi a, e anche grazie a questa ristampa anche ora i Peggio Punx sono uno dei gruppi punk – hard core italiani più apprezzati di sempre.

Il 3 marzo del 2012 la reunion per i 30 anni dall’uscit a del loro primo E.P.

“Disastro sonoro” mega concerto nella loro Alessandri a costretti a ripeterlo 2 volte la stessa sera per l’affluenz a straordina ria di pubblico (1500 persone). Attualment e stanno decidendo cosa fare da grandi.

DISCOGRAFIA

ALBUM

The Peggio Punx demotape -1981

Peggio Punx tape – 1982

Immagini Di Sogno Represse Dentro Di Noi – Live ’83-’87 ?- Linea Diritta Tapes – 1987

Cattivi Maestri ? – TVOR On Vinyl, Peggio Records – 1989

Alterazione Della Struttura – Wide Records – 1992

Discography – SOA Records – 2002

Vol.II – SOA Records – 2010

Vol. I – SOA Records – 2010

1982 – 2012 – Sempre Peggio… ? – Peggio Records – 2012

30 Anni Di Rumori – F.O.A.D. Records – 2012

SINGLE & EP

Disastro Sonoro – Peggio Records – 1982

La Citta’ è quieta… …Ombre Parlano ?- Peggio Records – 1983

Ci Stanno uccidendo al suono della nostra musica – Peggio Records – 1985