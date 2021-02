Esce oggi, come precendetemente annunciato qui, NO USE FOR A NAME Rarities Vol.2 the originals, secondo volume (qua il primo) contenente raiità e materiale inedito.

La versione in vinile colorata è quasi tetminata… affrettatevi!

https://fatwreck.com/collections/new-releases/products/rarities-vol-2-the-originals