In uscita, il 28 Febbraio per HEY SUBURBIA: Senzabenza “Peryzoma”

Attesissima ristampa in vinile del capolavoro pop-punk italiano del 1992 “Peryzoma”. Versione in vinile rimasterizzata che include 2 tracce bonus, inserto bifacciale e un poster 60×60 cm!

Limitato a 500 copie in vinile rosa.