TWISTER: “Ten Years of Failure” 7″

Dopo l’album “We’ll Be Ok” del 2016 e i singoli “Don’t Worry Tim” del 2014 e “Our Problem Is Not The Fuel, But All The Rest!” del 2017 (split coi Riccobellis), il 2020 si è congedato con un nuovo 45 giri dei romani Twister, “Ten Years of Failure”.

Il 7″ si forma di due pezzi, uno per lato, che suonano veramente bene, con il loro pop punk melodico in stile Teenage Bottlerocket. After Me sul lato A è un pezzo 4/4 canonico e veloce, dalla melodia malinconica e dal ritornello semplice ed immediato, mentre in Frozen sul lato B diminuiscono i bpm, ma non l’efficacia del pezzo: notevole la doppia voce e la melodia altrettanto malinconica che mi rimanda alle ballate pop punk dei Teen Idols.

Il 45 giri, uscito in co-produzione tra la Mom’s Basement Records e le nostrane Let’s Goat Records (Roma) e One Chord Wonder (Milano), è disponibile sulla pagina bandcamp dei Twister: accaparratevelo perché ne vale assolutamente la pena.

Tracklist:



Lato A:

After Me

Lato B:

Frozen

