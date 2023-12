I Riccobellis festeggiano i 15 anni della band!

I bresciani Riccobellis compiono 15 anni e per l’occasione ci sarà una grande festa proprio nella loro amata città. Riportando le loro stesse parole, questo è ciò che ci aspetta e ve lo diciamo con largo anticipo così non ci sono proprio scuse per non esserci!

“Sorpresa sorpresa!!!

Compiamo 15 anni come band e per questa occasione vogliamo festeggiare con voi, organizzando una grande festa per ringraziarvi di tutto il supporto in questi anni.

Lo faremo insieme a diversi amici.

La reunion dei Twister (motivo incredibile per essere lì!), Sweatpants Party (Monster Zero family) e John Terrible (raffinata selezione prima e dopo).

Tutto questo avverrà il 2 marzo 2024 nella nostra città, Brescia, nel nostro amato quartiere Carmine. Per la precisione al Carmen Town di Via Fratelli Bandiera 3a.

Ci vediamo lì, ragazzi.

Stay drunk stay high

Up the punx! And Ramones forever”