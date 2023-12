To The Max svelano titolo, tracklist e copertina del nuovo album in uscita a Gennaio

Dopo una serie di singoli al fulmicotone che hanno portato la giusta attenzione sul progetto, il power trio veronese To The Max vede il traguardo sempre più vicino: tra poco infatti uscirà il loro nuovo album, un concentrato di energia, riff di chitarra incendiari, ritmi irresistibili e ritornelli da stamparsi in testa al primo ascolto.



L’album, in uscita il 13 Gennaio 2024 è intitolato “Midnight Tea”, il quale conterrà i singoli “Me Against The World”, “P.O.V.” e il più recente “No Matter What”.



GUARDA IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=DW6EYoe6QQs



Oltre al titolo, la band ha condiviso la tracklist del disco, che conterà 10 brani:



1. The master

2. Speed

3. No Matter What

4. P.O.V

5. Callin’ Your Name

6. Listen To Me

7. Me Against the World

8. Tell Me

9. Moon Rising

10. The Day After

Ultima, ma non per importanza, la copertina dell’album, altro tassello del puzzle appena svelato dal trio veronese, realizzata partendo da un elaborazione dell’intelligenza artificiale, alla quale Alessandro, batterista del gruppo, ha poi messo mano per ottenere il risultato finale.



L’album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 Gennaio e in formato fisico ai concerti della band.

Sempre restando in tema concerti, il power trio lancia l’invito al release party di “Midnight Tea”, che si terrà Sabato 13 Gennaio al Giardino 2.0 di Lugagnano (Verona).

https://www.facebook.com/tothemaxvr

https://www.instagram.com/tothemax_band/