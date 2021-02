7 Anni fa ci salutava Roberto Freak Antoni

Ricordo ancora quando arrivavamo al MEI e la prima persona che veniva a trovarci era lui, il GRANDE Roberto ‘Freak’ Antoni che con la sua classe e umiltà ci chiedeva di poter presentare e presenziare al nostro Punk adeka Festival e alle premiazioni che ci eravamo inventati per dare visibilità ad un genere (il PUNK e Derivati) che altrimenti non si sarebbe inculcato nessuno perché erano gli anni dell’indie e altro…

Certo che ci faceva piacere avere lui con noi. Dopo il primo anno gli è lo avremmo chiesto noi ma lui ci bruciava sul tempo, sempre…e noi eravamo FELICI.

Ci siamo visti tante volte, anche fuori dal baraccone Faentino, a Bologna, al Vecchio Son è persino a casa sua, una volta che per pura casualità lui rientrava con Dandy Bestia e volle che bevevamo qualcosa insieme per festeggiare…però non so cosa è il dubbio resta ancora oggi…credo che si voleva festeggiare l’incontro casuale…del resto era il periodo in cui era già Ammalato.

Vogliamo ricordare Roberto in questo giorno, resta nella nostra Storia di questi 21 anni.

Lui aveva colto il nostro spirito e sono certo che per questo si sentiva in Famiglia e ha voluto omaggiarci del suo contributo.

Nell’arco di questi anni pochi come lui, anche fra i molti che hanno collaborato in vari modi.

PUNKADEKA A Way of Life…GRAZIE! FREAK

A proposito, una edizione esponemmo un cartello che diceva “Se volete diventare Ricchi e Famosi avete sbagliato Banchetto” gli elogi e la grande ironia di Freak riecheggiano ancora nei capannoni della fiera di Faenza.

Fulvio “Devil” Pinto