Lizi and the Kids nuovo video fuori oggi!

Go Hard Or Go Home è il nuovissimo singolo del trio punk rock Lizi and the Kids che segue il singolo autunnale “Bloody Valentine” e anticipa il nuovo lavoro in studio. Il brano è una dichiarazione, senza troppi fronzoli, di quanto la vita sedentaria sia una schifezza assoluta e di quanto il tempo sia una risorsa fondamentale da non sprecare, argomento che di questo periodo si presta particolarmente. L’energetica song si accompagna ad un fichissimo video che vi farà vedere il trio al massimo della loro forma. Buona visione e buon ascolto!