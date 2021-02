Love songs for the PunkRockers: la playlist per San Valentino

Avete preparato una giornata speciale per la vostra dolce metà e ora non sapete che musica mettere?

Vedete tutti con gli occhi a cuoricino attorno a voi ma il vostro lui vi ha lasciato con la prima poseur di Porta Ticinese?

La vostra lei vi ha lasciato perchè ha trovato un ragazzo con la cresta piu’ lunga?

Bene, noi di Punkadeka abbiamo alla risposta a tutti i vostri problemi per San Valentino: la playlist “Love Songs for the Punkrockers”.

Da “Falling in love” dei Nofx a “I found the one” dei Teenage Bottlerocket, da “Punk Rock Girl” dei Queers a “Voglio star con te” dei nostri Impossibili senza dimenticare la mitica “Josie” dei Blink 182: 146 tracce di puro punk rock con le migliori canzoni d’amore punk, ska e HC.

Segui il canale … ne sentirai delle belle! https://spoti.fi/3pGqG9O