RENO DIVORCE: video di “She’s in Love With The Avenue”

Nuovo video per i Reno Divorce.

La punk rock band di Denver ha rilasciato il video di She’s in Love With The Avenue, pezzo del nuovo Ep “Ship of Fools”, uscito per Wolverine Records. Qui sotto il video.