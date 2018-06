ROTTEN RIVER CAMP 2018!!

KAIZOKU RECORDS e RUMAGNA SGROZA presentano:

ROTTEN RIVER CAMP 2018! Di nuovo alla BUCA AI CONFINI DEL MONDO di Castel del Rio (BO, strada provinciale 610 montanara n 3145), di nuovo con i migliori gruppi della nostra scena! Due giorni di concerti, mangiate, bevute e schiamazzi molesti, e c’è pure il camping, cazzo volete di più?

VENERDI 29 GIUGNO

si mollano gli ormeggi alle 21:00 tutti in cambusa alle 04:00

Affluente

Fondamentalismo Punk-HC dal 1992! bastano pocheparole a descriverli: una delle migliori band del genere mai esistite in Italia. Se li hai visti li vuoi rivedere, se non l’hai fatto, DEVI. da Ascoli e Teramo straight in your face!



Barbera&Champagne- punk sincero e vita reale

Ennesima bella scoperta della provincia laziale! eredi di Ultimi e Automatica Aggregazione ma con un sound Street-Punk tutto loro e di assoluto pregio! ormai affermatissimi con il disco caldo caldo di stampa!



Lenders

Laziali pure loro ma de Roma-Roma! giovanissima Oi! band capitolina che sta raccogliendo consensi in ogni approdo! A noi piacciono un botto e siamo sicuri sarà lo stesso per voi!



Le Iene -ska/punk-

Band relativamente giovane nata nella Ferrara che non dorme, cambiamo sonorità e viriamo sullo Ska/Ska-Punk con una carica e uno stile che siamo sicuri sapranno trascinarvi!



Miners

4 skinheads del bergamasco che fanno musica da e per skinheads! Oi! coi contro cazzi e senza compromessi, grezzi nell’attitudine musicale ma la loro bravura strumentale è indubbia!



Banged Up

una delle band Street-Punk che preferiamo in assoluto! sia sicuramente perchè sono tutti nostri fratelli, sia perchè spaccano veramente il culo e non suonano mai abbastanza! dalla Bologna pugliese

After Show

Fabio Red Rossi DJ

Ska, Reggae, Roots, 2Tone, colonna portante delle Rumagna Rude Night e Darsena Rude che ogni mese fanno ballare tutta la Ravenna che conta!

SABATO 30 GIUGNO

tutto il giorno si può star lì a cazzeggiare al fiume chiaramente! o se volete fare escursioni, visitare i bei borghetti dei dintorni, giocare a carampana.. le cose che siete soliti fare insomma! però tutti puntuali alle 19.00 che si salpa!

Klaxon

se in italia dici Combat-Rock il primo nome che ti deve venire in mente sono loro. nati nella periferia romana nel 1979 è solo un privilegio ed un onore poterli ascoltare alla nostra 2 giorni!

Bomber 80 Firenze

band fiorentina che fin dagli esordi si è imposta come una delle più interessanti del panorama Oi! nazionale, con il loro ultimo disco, fresco di stampa, sono definitivamente diventati una delle top band del genere !

Rebelde Romagna

altra band di fratelli da Forlì che finalmente riusciamo a portare in riva al fiume! uno dei sound punk più fighi e meno scontati di tutta la scena, di fatti è complicato inquadrarli in un particolare genere.. ma cosa importa quando si spacca i culi?

Razzapparte

la storica Oi! e Punk band viterbese torna nelle nostre lande! nascono nel 1995 e spaccano da allora! mentalità e attitudine che in tanti si possono solo sognare! il fatto che cerchiamo di farli suonare dalle nostri parti appena possiamo è indicativo di quanto ci piacciano!

Zeman -Bologna Oicore-

puglio-sardo-bolognesi ormai non sono più una novità ma sono di sicuro una delle band Oi!-Core più stimate dell’intero stivale! tra pinte e pallone mettono sapientemente in musica le nostre passioni.. e lo fan fottutamente bene!

40127 Skinheads

possiamo definirli nostri fratelli minori ma solo per l’età perchè come band e come persone hanno solo da insegnare! da quando li abbiamo visti suonare per la prima volta qualche anno fa li abbiamo sempre spinti il più possibile! San Donato (BO) rasata keep kickin’

Hypnotic Bombs

il nome non vi dirà nulla (per ora) ma dietro di esso si nascondono vecchi lupi della scena romagnola che hanno suonato e suonano in band di successo internazionale! questo è il loro progetto PsychoBilly e questo sarà il loro primo concerto in assoluto! vi consiglio di non perdervelo!

Irish Alehound

finalmente una bella ventata di freschezza anche a Imola! questa giovane band però non vuol partire dal facile, infatti si cimenta subito in un genere tanto bello quanto insidioso come il Celtic-Punk! li vediamo anche noi per la prima volta in concerto ma conoscendo i componenti siamo sicuri che nessuno ne rimarrà deluso!

After Show

Internazionale Trash Ribelle DJ

ospiti fissi della nostra due giorni fin dalla sua prima edizione, i camaleontici bolognesi e i loro dischi vi accompagneranno nelle tende con canzoni tanto assurde da risultare belle.. o quantomeno divertenti! tanto per chiudere in delirio!

eppoi:

– c’è un FIUME proprio di fianco! ma non si tratta del Danubio, è basso e pacioccoso lì quindi ci potete fare il bagno pure o giocare a schizzare gli amici se siete i più simpa della compagnia

– ci sta da BERE! ma non solo l’acqua del fiume, anche bevande molto più interessanti!

– ci sta da MANGIARE! e si mangia robbabbuona tipo crescioni e piadine fatte non a mano ma a MANONE! dopo averle assaggiate non potrete non notare la differenza!

– ci sta LAGGENTE! ed è bella staggente! magari fisicamente non moltissimo, ma siamo sicuri che apprezzerete la compagnia! chi è venuto gli anni precedenti siamo certi farà il possibile per venire anche quest’anno.. se non sei mai venuto vieni a scoprire se diciamo il vero!

Ingresso con Camping

10 euro 2 giorni

7 euro 1 giorno

COME ARRIVARE:

-IN TRENO + AUTOBUS: dalla stazione dei treni di imola prendere la linea 44 per CASTEL DEL RIO

consultare il seguente link per gli orari.

http://www.tper.it/content/linea-44-castel-del-rio-pedagna-ospedale-nuovo-stazione-grieco-poste

-IN AUTO:

Da A14

dall’uscita del casello di Imola imboccare strada statale Selice e seguire le indicazioni per FIRENZE fino ad uscire da Imola imboccando la strada SP14 “MONTANARA” (chiedete a un popolano se vi siete persi) Proseguire SEMPRE DRITTO superando i paesi di LINARO, PONTICELLI, FABBRICA, CASAL FIUMANESE, BORGO TOSSIGANO, FONTANELICE. Dopo 30 minuti di stupendi calanchi siete a CASTEL DEL RIO, proseguite sempre dritto per la MONTANARA superando la ROCCA (sulla destra) e tutto il paese , dopo un paio di km arriverete su un PONTE ROSSO abbastanza lungo ,appena finito il ponte SUBITO sulla sinistra troverete le indicazioni “LA BUCA AI CONFINI DEL MONDO” (e beeh) scenderete giù per la strada e sarate arrivati !!!

Da Firenze

Prendere via Bolognese SR65 verso Montorsoli, Fontebuona, Vaglia, Canpomigliaio. A Novoli svoltare alla rotonda a sinistra verso località Ischieti poi a destra verso SP129 Masso rondinaio e poco dopo a sinistra prendere SP503 verso Scarperia, Ponzalla, Rifredo, Firenzuola. A firenzuola svoltare a destra verso STRADA STATALE MONTANARA IMOLESE. Seguite la sua tortuosa via in direzione Imola e superate i paesi di Coniale, Moraduccio, Valsalva facendo attenzione dopo 1 km a una curva a destra dove vedrete poi che la strada continua sulla sinistra con un lungo ponte. Subito prima del ponte sulla destra vedrete l’insegna “La buca ai confini del mondo” con una discesa che porta sotto il ponte di baracca dove non ci sarà solo pierin a far la cacca ma pure il Rotten River Camp!