STREET DOGS: nuovo album

“Back in the studio working on our new album and we had the honor of working with our good friend Slaine”

Con queste parole gli Street Dogs hanno annunciato l’inizio dei lavori per il nuovo, personalmente attesissimo, album.

Non abbiamo ulteriori news, restate sintonizzati.

L’ultimo full length della punk rock band di Mic McColgan risale addirittura al 2010 (Street Dogs, Hellcat Records), mentre 4 anni dopo è uscito un 7″ solit coi Noi!se (Pirate Press Records).

Ricordiamo inoltre che il 3 settembre prossimo gli Street Dogs saranno in Italia per un’unica data al Decibel di Magenta (Milano) in occasione della seconda serata del Ewvolution Rock Festival.