Primi due singoli estratti dal nuovo album degli Hard-Ons.

La punk band australiana ci presenta Hold Tight e Lite as a Feather, tracce contenute nel nuovo album “I’m Sorry Sir, That Riff’s Been Taken”, in uscita il prossimo 8 ottobre per Cheersquad Records & Tapes, nuovo album che vede la presenza del nuovo frontman Tim Rogers.

Qui sotto i pezzi.

Qui il pre-ordine del disco:

I’m Sorry Sir, That Riff’s Been Taken | The Hard-Ons | Cheersquad Records & Tapes (bandcamp.com)