THE MAGNETICS – La nuova band di Olly Riva e Mr. Massa degli SHANDON

Ho avuto il piacere di scambiare due parole con Olly in occasione dell’uscita lancio di “Pop From Hell” dei Senzabenza, lui era li in qualità di bassista dei Benza, avendone fatto parte nella composizione di alcune delle tracce contenute nell’album; mi preannunciò che aveva in mente di fare un qualcosa di nuovo…beh, non mi rimane che presentarvi THE MAGNETICS la nuova band ska original capitanata da Olly Riva e Mr. Massa (from Shandon).

Dalla passione per i ritmi Jamaicani, i dischi SKA anni 60, il Rocksteady e il Vintage Reggae, Mr.Olly Riva e Mr.Massa degli Shandon danno vita a questo nuovo progetto.

Nella band militano anche Mr.Jack Giacalone (The Soulrockets) e Mr. Dimitri Pugliese (The Raggavibes). Un combo di 4 musicisti, amanti dei tempi in levare, canzoni inedite, un pizzico di teatralità ed esperienza da vendere.. lo show è assicurato!!!

Next Release; Vinile + Bonus Cd (Get Up records – Getup 010Lp/Cd – dist. SELF) www.self.it