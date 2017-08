VINCI I MAD CADDIES

Partecipa al social-contest e vinci i biglietti per assistere gratuitamente alla data Italiana dei MAD CADDIES

I MAD CADDIES si esibiranno a brevissimo nel nostro paese, il prossimo 17 agosto presso il Circolo Magnolia, a Segrate (MI), una vera e propria boccata d’aria fresca nella torrida Milano di metà agosto! Il meraviglioso parco del Circolo Magnolia, sulle rive dell’Idroscalo, non può che essere la location più adatta per accompagnare un vero summer party in perfetto stile Mad Caddies!

Fin dagli inizi, quasi venti anni fa, i Mad Caddies hanno deliziato i propri fan in tutto il mondo con la loro miscela unica di reggae, punk, ska e pop. Proprio per la loro abilità nel mixare una vasta gamma di generi musicali, la band non è facile da definire ed etichettare, lo stesso Sascha Lazor (chitarra e banjo) afferma “Ci piace il fatto di essere in grado di espandere il nostro sound con ogni album“.

Più di 400.000 copie vendute dimostrano che l’incredibile collezione di canzoni prodotte sino ad oggi, seppur molto diverse tra loro, hanno sempre trovato l’apprezzamento del pubblico, che comprende tutte le fasce d’età e svariate nazionalità. La versatilità dei Mad Caddies li rende infatti adatti ad ogni situazione, dal festival family friendly al punk rock show a notte fonda; le loro canzoni hanno attraversato i continenti e gli oceani, dagli Stati Uniti all’Europa e al Sud Africa, fino al Giappone.

Indubbia inoltre la loro carica energetica, che si sprigiona in particolare nell’ultimo album pubblicato “Dirty Rice” (2014), prodotto con la guida ed il supporto creativo di Fat Mike, frontman dei NOFX nonchè fondatore della Fat Wreck Chords. La svolta di Dirty Rice è dovuta anche all’apporto creativo di nuove menti: Todd Rosenberg, batterista originale della band, e Dustin Lanker, nuovo tastierista, che insieme a Chuck Robertson (voce), Sascha Lazor (chitarra), Ed Hernandez (trombone), Keith Douglas (tromba), Graham Palmer (basso) costituiscono oggi i Mad Caddies.

La band è pronta a dimostrare ancora una volta quanto sia sul pezzo proponendo per un’unica data italiana il meglio del proprio repertorio.

Riportiamo i dettagli dello show:

MAD CADDIES

17.08.2107 | Segrate (MI)

Circolo Magnolia

Ingresso 15,00 + ddp

Prevendite disponibili a partire da venerdì 07 luglio alle ore 11.00 sui circuiti Ticketone e Mailticket.