A WAY OF LIFE – Podcast episodio 1

E’ online la prima puntata ufficiale che segue il successo dell’episodio pilota.

In questo episodio di A WAY OF LIFE, Rude – Ghetto 84 ci intratterrà con:

Streetpunk e rock’n’roll bands Italiane, dalla Catalunya & more

Pulp Fictions Skins Stories : L’evasione dal carcere nascosti negli amplificatori di 2 prigionieri baschi e la song Sarri Sarri dei Kortatu

Come sempre potete ascoltare il podcast dalla votra app preferita:



