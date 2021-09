Ritorna il podcast di Rude84 dopo la pausa estiva per un appuntamento bisettimanale.

In questo episodio: SUD DISORDER, LA INQUISICION, STREET DOGS, BOUNCING SOULS, DROPKICK MURPHYS, RANCID, THE HARDBEATS, ZONA POPOLARE con intervista a Beppe Ragnatela / bassista Zona Popolare della serie Passione non Moda.

