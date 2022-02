Anche GLI ULTIMI al LOW-L FEST!

Altro grande nome che si va ad aggiungere alla già ricchissima line up del LOW-L FEST 2022. Gli Ultimi, storica band streetpunk capitolina, saranno infatti al LOW-L nella serata di sabato 18 giugno, capitanata dai torinesi Bull Brigade.

La band romana sarà in tour per presentare il loro ultimo album “Sine Metu”, uscito lo scorso Ottobre per Hellnation Records e Time To Kill Records, con all’interno anche l’ormai celebre “Un battito ancora”, colonna sonora della serie “Strappare lungo i bordi” di Zerocalcare.

Vorresti suonare con GLI ULTIMI al LOW-L FEST? E’ ancora aperto il contest!