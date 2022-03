Alert nuova band: stiamo parlando de Il Porcile, quartetto hardcore proveniente da Lucca con membri di Nido di Vespe, Sinners Squad, Tondino Boi!s e New Real Disaster.

Il s/t di debutto uscirà in digitale domani 8 marzo e successivamente in musicassetta per Spaccio Dischi.

Gli 8 pezzi hc che formano il s/t sono stati registrati all’Hill Valley Studio di Firenze.

Qui sotto potete ascoltare il singolo Passi Spenti.