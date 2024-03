ANDREA MANGES e LVEAM: “COOL”!

Continua la collaborazione tra Andrea dei Manges e l’artista Canadese LVEAM (Le Volume Etait Au Maximum), che escono con il loro secondo singolo autoprodotto COOL.

Come la precedente Too Drunk To Fail, dal sapore più anni 80, COOL è stata scritta inizialmente da Andrea ma è passata attraverso il trattamento LVEAM, ovvero produzione ed arrangiamenti pop, chitarre e sintetizzatori, ben diversi da ciò che ci si aspetta da due punks.

“Ho scritto COOL per mia moglie, è la mia prima canzone che parla di lei, anzi, a lei. Ci ho messo la voglia di darci conforto ed accettare le nostre insicurezze, che è la base del nostro rapporto, forse il primo vero motivo per cui ci siamo innamorati l’ uno dell’altra”.

LVEAM, il cui motto è “Music No One Listens To” (musica che non ascolta nessuno), vanta 29 anni di attività, 19 album, 74 followers! Ma non lasciamoci ingannare dal suo umorismo: nella nicchia del pop punk / Ramonescore, LVEAM è una scheggia impazzita con un bel seguito, che si traduce in poca attività social ma un vero piccolo fan club di sostenitori. A loro invia regolarmente, a fronte di una donazione libera annuale, materiale autoprodotto per posta (cd, posters, spille, e fanzine deliranti).

Andrea Manges ha iniziato invece a costruire la sua comunità di followers su Patreon:

“Su Patreon mi sento più libero, ho pochi sostenitori che mi coccolano e posso prendermi il tempo di interagire liberamente con loro, senza il filtro dei social che per un introverso come me è sempre un po’ straniante. In chat parliamo di Punk Rock Raduno, Striped Records, e di tutti i miei progetti”.

Oltre alla ripresa dell’attività live dei Manges per primavera/estate, Andrea sta registrando altro materiale.

“E’ un periodo fantastico per me, e non penso ad altro che a fare musica”.

COOL è uscita il 5 Marzo su tutte le piattaforme di streaming.