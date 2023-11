“Too Drunk To Fail”: online il nuovo pezzo di ANDREA MANGES in collaborazione con LVEAM

Il nuovo pezzo di Andrea Manges si intitola Too Drunk To Fail ed è disponibile da ieri 28 novembre su tutte le piattaforme di streaming.

La canzone esce come collaborazione con LVEAM (Le Volume Etait Au Maximum), un artista canadese con il quale Andrea ha un rapporto di amicizia (via email) da una ventina d’anni. Un personaggio molto poco convenzionale, restio a mostrarsi e a promuovere la propria musica, ma molto, molto prolifico. Le sue produzioni DIY sono una versione anarchica e pop punk del sound degli anni ’80. Un novello Plastic Bertrand, ma senza nessuna casa discografica alle spalle!

“C’era questa demo, che avevo preparato per i Manges, ed era intitolata “Tagadà”. Non l’abbiamo mai incisa, proprio perchè troppo fuori tema rispetto allo stile del gruppo. Tra un messaggio e l’altro con Johnny LVEAM, ho deciso di fargliela sentire e capire se ne potesse scaturire qualcosa. Lui, entusiasta, l’ha prodotta alla grande, cogliendone perfettamente lo spirito. Credo sia una delle cose migliori che ho fatto, anche perché l’ho fatta col cuore e collaborando con un amico che ci ha messo l’anima, la voce, le basi. Che bello. L’approccio nostalgico e divertito, da luna park e ricordi d’infanzia, lo abbiamo riassunto con lo slogan “Freakin’ Childish”. Fottutamente infantile”.

Ancora:

“Abbiamo già deciso di fare altre canzoni insieme. Ci divertiamo troppo per ora.

Non c’è una nuova band, siamo io e LVEAM in collaborazione, quindi avrò un nuovo profilo su Spotify per queste mie novità, che si chiama solo “Andrea Manges”. Il mio progetto Andrea Manges And The Veterans ormai è una vera e propria band con formazione abbastanza stabile, e prettamente pop punk/punk rock, quindi non volevo si generasse confusione.

Questo primo singolo esce solo in digitale. Scaricabile su Bandcamp, o gratuitamente per i miei supporters di Patreon.

Anche questa è una nuova avventura, una manciata di sostenitori con cui conversare in chat, e condividere il mio lavoro su Manges, Veterans, Striped Records, e Punk Rock Raduno. Uno spazio dove posso essere me stesso, libero dal filtro dei social che per un timido/introverso come me è sempre un pochino limitante. Trovo che la formula Patreon sia un modo fantastico per sostenere gli artisti, anche se temo che non prenderà mai molto piede. Io, al di là dei contenuti esclusivi, offro anche molti sconti su Striped e sulle mie produzioni, così chi mi appoggia veramente in pratica va a recuperare i costi della sottoscrizione.

Sono sempre pronto a salire sul palco, ed in attesa del ritorno dei Manges ho in programma un piccolo tour Italiano per i Veterans a Gennaio. Non vedo l’ora! Con questo 2023 sono esattamente 30 anni che suono punkrock e no, evidentemente non era una fase passeggera! “.



Qui sotto il pezzo: