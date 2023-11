RFC: fuori il video “l’ultima canzone”

Fuori l’emozionante video degli RFC “l’ultima canzone”, estratto dal fortunato disco “la parte più vera”, video molto bello realizzato da VAGA, enjoy!

“Questa canzone, scritta in uno dei momenti più bui della mia vita mi ha aiutato a rialzarmi tantissime volte, aver reso indelebile in musica e visivamente, grazie alla fantastica collaborazione con la talentuosa fumettista @valentinagalluccio (Vincitrice del Lucca Project Contest 2022 con la sua opera prima, #Dog), quei momenti cosi cupi mi ha dato e ancora mi dà la possibilità di riconoscerli e di affrontarli, con il giusto coraggio, ogni volta che tornano a bussare prepotenti alle mie tempie.

La consapevolezza di poter sbagliare, di migliorarsi, di rialzarsi dopo ogni caduta senza mai dimenticare da dove si viene, da dove si é partiti e senza mai dimenticare le persone e i momenti lasciati lungo il proprio cammino.

Quella notte pensavo che avrei scritto davvero la mia ultima canzone e invece grazie a queste note é nato l’album più bello che abbiamo mai scritto.”

Con questo ultimo video, in uscita il 28 Novembre sul nostro canale YouTube ufficiale (www.youtube.com/rfctv) si chiude il cerchio fantastico del Disco “La Parte Più Vera”, un album che ci ha dato enormi soddisfazioni e che che ci ha dato la possibilità di suonare tantissimo nell’ultimo anno e mezzo e di conoscere tanti di voi che ci supportate ogni giorno e in ogni live.

Grazie.

Gli RFC