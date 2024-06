Arrivano i Blackholes

E’ uscito “Dark Matters” della band bergamasca dei Blackholes.

I Blackholes sono una punkrock band proveniente da una realtà parallela dallo spazio siderale ma hanno una sede segreta a Bergamo, il motto è “Oscuri come una nebulosa, veloci come un’onda gravitazionale“.

I testi riprendono la science fiction più cupa e old school (i romanzi di Asimov, Heinlein, Farmer, film come Starship Troopers, Navigator, Wargames e i romanzi Urania) ma possono essere letti anche come metafore di vita e morte nello spazio.

Il sound è un mix tra i Lillingtons, i Ramones e i primi Bad Religion. Sono in 3: Markez voce & chitarra, Master basso & cori, El Chico batteria e 1-2-3-4; attivi dal 2020. È uscito l’Ep “Dark Matters” per Gotama Studio a marzo 2024. Si può acquistare fisicamente in Digipack (in edizione numerata a mano) con booklet con testi e un’illustrazione di Hyde.Ink dedicata ad ogni canzone ai concerti, scrivendo direttamente sui social o sul Bandcamp della band. Si può ascoltare anche su tutti i classici canali streaming.

Gli ultimi live sono stati alla seconda edizione del Punkabberghem e al Senza Far Rumore Fest.