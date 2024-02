BAD RELIGION allo SHERWOOD Festival!

Grande ritorno in Italia per i BAD RELIGION. La leggendaria punk rock band americana annuncia oggi il tour europeo che prevede anche una data nel nostro Paese: il concerto si terrà il prossimo 3 luglio 2024 allo Sherwood Festival di Padova.

In apertura si esibirà uno special guest che sarà prossimamente comunicato.

Biglietti disponibili sui circuiti ufficiali da venerdì 23 febbraio alle ore 9:00

Dettagli

BAD RELIGION

+ special guest

3 luglio 2024 – Padova, Sherwood Festival

Biglietti

Prezzo del biglietto in prevendita: € 35,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 40,00

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dello Sherwood Festival