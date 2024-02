25 anni per “Ignorance is Bliss” dei Face To Face.

Per l’occasione la punk rock band californiana farà uscire un’edizione ampliata da versioni demo e il 45 giri “So why aren’t you happy” nella sua interezza, il tutto limitato a 1000 copie.

This year marks 25 years of “Ignorance is Bliss” Preorders are open for limited edition vinyl featuring never before released demos, “So… | Instagram