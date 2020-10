BAD RELIGION : nuovo pezzo on-line

I Bad Religion hanno rilasciato un nuovo pezzo intitolato What Are we Standing For? Il pezzo non è altro che una outtake dell’ultimo album “Age of Unreason”, uscito lo scorso anno per Epitaph Records. Qui sotto il pezzo.

Questa invece la versione demo di Lose Your Head (anch’esso contenuto in “Age of Unreason”) uscita poche settimane fa: