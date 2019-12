Tim Armstrong (Operation Ivy/Rancid) sarà il narratore di “Pick It Up! Ska in the 90’s”, documentario sulla scena ska/ska-punk degli anni 90.

Il dvd uscirà in blue ray e vedrà la partecipazioni di membri dei migliori gruppi del genere: Mighty Mighty Bosstones, Less Than Jake, Reel Big Fish e molti altri.

Questo il sito per avere più informazioni:

https://www.skamovie.com/shop-1