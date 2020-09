Bad Religion un libro, tante novità

Il 27 novembre sarà una data importante per tutti i punk rockers nostrani. Sabir Editore, casa editrice di Savignano sul Rubicone, pubblicherà la versione italiana dell’autobiografia dei Bad Religion. La prefazione sarà di Andrea Toselli aka Andrea Rock, arcinoto musicista e Deejay radiofonico.

Ma le novità non si fermano qui, infatti l’editore lancia un originale “concorso” attraverso la sua pagina Facebook tutto da non perdere. Sotto trovate il testo del post con tanto di manine ed esplosioni.

Il 27 novembre esce in italiano l’autobiografia dei Bad Religion.

Vuoi fare parte della prefazione?

Inviaci un aneddoto, un ricordo, un’impressione, la cosa più importante che ti hanno lasciato i Bad Religion in 40 anni di album e concerti, usando non più di 100 parole.

Sceglieremo i 40 più belli e li inseriremo nella prefazione, che sarà scritta da Andrea Rock. Gli autori dei 10 migliori, a insindacabile giudizio di Andrea e della Redazione, riceveranno il libro in omaggio, a casa, in contemporanea con l’uscita.

Scrivi subito a contest@sabireditore.it

Hai tempo fino al 10 ottobre!

La partecipazione è completamente libera e gratuita e potete inviare anche più di un aneddoto (ne sarà comunque scelto uno solo per autore).