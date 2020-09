Il live show dei Nofx non sarà piu in live!

Il live show dei Nofx non sarà più in live!

L’apprendiamo dal profilo ufficiale di Fat Mike e a quanto pare sta già suscitando le prime polemiche.

Pubblicizzato e venduto al costo di 15 dollari, il live show in diretta streaming in cui sarebbe stato suonato per intero “White Trash, Two Heebs and a Bean” e che sembrava rifarsi a quelli dei Dropkick Murphys visti durante il lockdown, con tanto di contenuti speciali a un supplemento di 10 dollari, in realtà a quattro giorni dall’evento cambia completamente formato.

Chi ha acquistato il biglietto o chi lo acquisterà avrà accesso a un video già preparato e montato ad hoc della festa che è avvenuta sabato 12 settembre a casa Fat. Tanti ospiti (come Bad Cop / Bad cop, Get Dead, Jen & Poli from Bombpops) ma nessun fuori programma dunque, nessuna fuoriuscita se non quelle strettamente volute o selezionate per far divertire, questo quello che sembra aspettarci in sabato.

I motivi?

Fat Mike spiega che : “nell’interesse di non essere arrestato o chiuso, sabato 12 è stato filmato il Weekend at Fatty’s House Party. Volevamo farlo dal vivo, ma è meglio prevenire che curare. Devo dire che… Si è rivelata la migliore festa a cui sia mai stato. Ecco un piccolo teaser:

(In the interest of not getting crashed or shut down, the Weekend at Fatty’s house party was filmed on Saturday the 12th. We wanted to do it live, but better safe than sorry. I do gotta say…..It turned out to be the best party I’ve ever been to. Hands down! Here’s a little teaser)

Nei commenti che si sono scatenati sui profili instagram e facebook viene spiegato che si è preferita la via sicura di un video già preparato, con un buon audio e con una buona musica, per poter offrire un prodotto di qualità ed evitando ogni genere di polemica che sarebbe potuta sorgere in seguito a problemi di connessione, audio o immagini frammentate.

When did punk rock become so safe, when did the scene become a joke?

Questo uno dei commenti più ripetuti sui social nelle ultime ore. A molti infatti questa mossa non è piaciuta affatto, e si sarebbero aspettati più chiarezza da parte della band sul formato scelto, piuttosto che continuare a vendere biglietti come se si trattasse di un live show in diretta.

Piccola considerazione personale, io a questo punto avrei preferito un dvd in stile “Backstage Passport” con qualche maglietta abbinata per festeggiare White Trash, Two Heebs and a Bean, piuttosto che un video che ben presto (nonostante le smentite di casa Fat) troveremo in versione privata su you tube o comunque sulla rete. Ma detto questo, in un sabato di Settembre scarso di eventi, saremo sicuramente in tanti a ritrovarci a guardarlo nel locale dietro casa o in compagnia comodamente sul divano di casa tra birre e patatine.