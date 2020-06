BAY FEST: I Bouncing Souls si aggiungono insieme a Circle Jerks e Bad Religion!

Bay Fest 2021 prende sempre più corpo, HUB Music Factory & LP Rock EVENTS stanno annunciando le band che comporranno il cartellone 2021 del più importante festival punk-rock italiano, un lavoro in continuo aggiornamento per riconfermare tutti i gruppi previsti nell’edizione 2020 (annullata) e rendere il BAY FEST 2021 ancora più ricco di musica e attività.

Dopo Bad Religion si aggiungono i Circle Jerks e The Bouncing Souls!

Circle Jerks – festeggeranno 4 decadi dall’uscita del loro album “Group Sex”, una pietra miliare per tutto il movimento punk-hc di Los Angeles e della west coast. I Circle Jerks fanno infatti parte dei più innovativi gruppi alternativi nati a L.A alla fine degli anni ’70, con i loro inni aspri e conditi di rabbia dalla voce del forntman, Keith Morris, quel disco lungo poco più di quindici minuti li fece conoscere dai punk-heads di mezza america. Dovevamo vederli nella tappa al Bay Fest per il 2020, all’interno del loro tour mondiale, non resta che aspettare un anno…

Il terzo gruppo riconfermato per il prossimo anno, The Bouncing Souls , andranno ad occupare uno slot nel bill che vede già protagonisti Bad Religion e The Circle Jerks.

Questa band del New Jersey ha contribuito alla storia del punk anni ’90, nati su sonorità di strada à la “Oi punk” negli anni il gruppo ha virato verso un Punk-Rock melodico che ha regalato loro grandi successi e soddisfazioni: ancora oggi album come “Hopeless Romantic” e “How I spent my summer vacation” vengono considerati importanti dischi del genere.

Quest’anno il gruppo compie trenta anni di attività celebrati con un interessante libro sui protagonisti di primo e secondo piano della cultura punk e hardcore della costa est, memorie raccolte in foto, flyers, manifesti e arte di strada.

Rimanendo nella stretta attualità, per The Bouncing Souls come per tantissimi altri, questo periodo significa fronteggiare un’emergenza umana, sanitaria e lavorativa: insieme ad un altro gruppo, Hot Water Music, hanno organizzato una lotteria di solidarietà (informazioni: bouncingsouls.com/raffle/)

Giovedì 12 Agosto 2021

Venerdì 13 Agosto 2021

Sabato 14 Agosto 2021