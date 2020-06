Split tra NOFX e FRANK TURNER

Il 31 luglio prossimo uscirà per Fat Wreck Chords un LP split tra i Nofx e Frank Turner. Lo split si intitolerà “West Coast Vs. Wassex” e conterrà 10 pezzi, 5 dei Nofx che coverizzano Frank Turner e viceversa. Questa la tracklist :

1. Substitute

2. Worse Things Happen at Sea

3. Thatcher Fucked the Kids

4. Ballad of Me and My Friends

5. Glory Hallelujah

6. Scavenger Type

7. Bob

8. Eat the Meek

9. Perfect Government

10. Falling in Love

Qui sotto il video di Bob, storico pezzo dei Nofx, ri-arrangiato dal cantautore inglese.

Di seguito invece Thatcher Fucked The Kids di Frank Turner coverizzata dai Nofx: