Cambio di etichetta per i canadesi Belvedere: la melodic hardcore band ha annunciato di aver firmato per Thousand Island Records e Lockjaw Records (dopo che l’ultimo lavoro, “The Revenge of The Fifth”, uscì nel 2016 per Bird Attack Records ed Effervescence Records).

Attraverso la pagina Instagram ufficiale, i Belvedere hanno informato i fans che tra pochi giorni uscirà della nuova musica. Restate sintonizzati!

https://www.instagram.com/p/CLZbsMKj8e4/?utm_source=ig_embed