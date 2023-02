BIFFERS: ristampa in cassetta di “Whoa!”

I livornesi Biffers hanno annunciato che, in occasione della data in apertura ai Teenage Bottlerocket del prossimo 24 febbraio al Cage di Livorno, uscirà la ristampa in cassetta di “Whoa!”, penultima discografica della punk rock band labronica datata addirittura 2013 (qui la nostra recensione: BIFFERS: Whoa! – Punkadeka – Punk web Magazine).

La cassetta, che usciràper Spaccio Dischi, conterrà le 10 tracce originarie oltreché 3 canzoni di un live in studio.

Prevendite aperte qui:

Preorder_ BIFFERS “Whoa!” ( Cassette tape ) | Spaccio Dischi (bigcartel.com)