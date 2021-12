In una recente apparizione al podcast Sailor Jerry, Brian Kienlen dei Bouncing Souls ha annunciato che a gennaio la punk band del New Jersey entrerà in studio per cominciare le registrazioni del nuovo album.

L’ultimo lavoro dei Bouncing Souls, “Volume 2″, è uscito nel 2020 per Pure Noise Records (qui la nostra recensione: BOUNCING SOULS: Volume 2 – Punkadeka – Punk web Magazine).

Qui sotto l’intera intervista a Bryan: