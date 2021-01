E’ uscito nuovo video dei C4 “biddas scarèscias” (in italiano sarebbe “paesi dimenticati”).

Il pezzo primo estratto del nuovo EP in uscita il 16 febbraio “La provincia odia“, per Rumagna sgroza, Fire and flames, Radio punk, Bèrghem youth crew, Ostia records, Fast’n’loud, Sirboni records, Tifiamo rivolta autoproduzioni, Zeman army.



Video produced by Sergio Calì – https://www.instagram.com/vapes_ubboi/