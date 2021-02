CAPOCCIA: esce “Old School” album punk rock fino al midollo.

I fatti di questo ultimo anno hanno fermato la musica dal vivo, ma non la voglia di scrivere canzoni. Ed è così che è nato “Old School”, un concentrato punk rock firmato Capoccia.

Se c’è qualcosa che non è mancato in questi, mesi infatti è stato il tempo a disposizione per scrivere musica. Allora capita che Capoccia decida di prendere in mano bozze, canzoni, ritornelli e riff accumulati nel tempo e decida di portare a compimento la sua opera, scrivendo un album di 11 tracce che già dal titolo rivela la propria identità.



Ascolta “Old School” su Bandcamp: https://capoccia.bandcamp.com/releases

Spotify: https://open.spotify.com/album…

Un album punk rock fino al midollo, suonato da una band che non è una band, ma un unico musicista, che affida a queste undici canzoni la sua necessità di comunicazione schietta e immediata.

In questo disco c’è la storia di un punk rocker che da vent’anni dichiara il suo amore per questo genere musicale, un non-più-teenager cresciuto a pane e Millencolin, Useless Id e Sum41. In “Old School” ci sono i racconti di chi ha vissuto tra Roma, Dublino e Monaco di Baviera, suonando in gruppi punk un po’ ovunque.

Capoccia commenta:

“Negli anni ho avuto idee per canzoni che ogni volta mi sono scritto velocemente, promettendomi un giorno di farle diventare qualcosa di concreto. In questi ultimi mesi, avendo più tempo a disposizione, ho rimesso mano a queste bozze e le ho finalmente registrate.

Il titolo dell’album è “Old School”, come è rimasta old school la musica che ascolto da 20 anni.”

L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali a questo link: www.capocc.com

TRACKLIST

1- Frame

2- Double Talks

3- Wake Up Call

4- Lost Control

5- Proud To Be

6- Point Of View

7- A Promise

8- Press The Button

9- Thinking About You

10- Hey!

11- Why Worry