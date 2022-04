Capoccia: la one-man-band punk rock torna con un nuovo album.

Dopo aver debuttato con “Old School”, album del 2021 scritto durante il lockdown, Capoccia torna con “Straight To The Point”, un nuovo album, completamente autoprodotto, che riprende il discorso da dove era stato lasciato: brani punk rock vecchia scuola scritti, composti e arrangiati da un unica mente.



Questo progetto infatti costituisce quasi un’anomalia: si tratta di una one-man-band punk rock, che mette in gioco gli elementi classici del genere, quali la batteria martellante, le chitarre distorte e la voce energica e a tratti un po’ sguaiata. Ma nello scorrere dei brani risulta evidente il marchio di fabbrica di Capoccia: versi aggressivi e potenti e ritornelli orecchiabili che si stampano in testa.



ASCOLTA L’ALBUM:

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_njWOXceaPmJAE94OG6n4mZ_sBlBKGzND4&feature=share



Capoccia commenta:

“Dopo la pubblicazione del primo album “Old School” mi è subito venuta voglia di rimettermi al lavoro per scrivere nuovi pezzi. Il mondo dell’ultimo anno è stato un bel po’ di ispirazione per la scrittura dei brani, nati in soggiorno su una vecchia chitarra acustica e poi pian piano portati a termine con tutti gli strumenti.”



L’album conta 8 tracce, tra cui una rivisitazione punk rock di “Come Together”, un classico del più famoso quartetto di Liverpool della storia della musica.



“Straight To The Point” è disponibile su tutte le piattaforme musicali a questo link: www.capocc.com