RED CITY RADIO album live in arrivo

I punk-rocker Red City Radio hanno annunciato il loro nuovo album dal vivo “Live At Gothic Theatre” in uscita il 6 maggio tramite Pure Noise Records. La band ha anche pubblicato due singoli “In The Shadows” e “Love A Liar”, oltre ad accompagnare video dal vivo.

Live At The Gothic Theatre include brani dell’ultimo album in studio della band Paradise, che è stato pubblicato a dicembre 2020. L’album è stato registrato al The Cereal Box di Edmond, OK con Mike Kennerty degli All American Rejects, che ha anche prodotto e registrato l’album della band EP SkyTigers del 2018 – e masterizzato al Blasting Room da Jason Livermore, Paradise è la prima uscita di Red City Radio con il bassista Derik Envy, che si è unito nel 2019. Completata dal batterista fondatore Dallas Tidwell, la chimica di questa incarnazione di Red City Radio è sia ovvio che contagioso.