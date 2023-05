Saranno domani alle ore 10.00 presso la Sala Multifunzionale del cimitero di Lambrate i funerali di Franco Gatto, storico leader dei Knife 49 scomparso 3 giorni fa.

AGGIORNAMENTO: Il funerale è stato posticipato.

Per aggiornamenti: https://www.facebook.com/Knife49

La redazione di punkadeka si unisce al dolore di parenti ed amici.

… E il mio cammino non termina quì, ho troppe cose da fare, lo sai, spero solo di farcela in tempo, per davvero.