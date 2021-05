GIUDA annunciati al “Second Worst Raduno”

Dopo gli olandesi Apers, è tempo di altri annunci per il Second Worst Raduno. Stavolta siamo in Italia, anche se la band in questione è tra le più internazionali del nostro paese: stiamo parlando dei capitolini Giuda, vero e proprio culto del glam rock italiano e non.

Il quartetto romano sarà ospite sul palco dell’Edoné di Bergamo all’interno del Second Worst Raduno che, viste le circostanze ahimè conosciute, sostituisce anche quest’anno il nostro amato Punk Rock Raduno (che tornerà nel 2022) e che si terrà il 16, 17 e 18 luglio prossimi.

Per tutte le info:

Qui sotto l’intervista completa di Andrea e Franz a Lorenzo e Tenda: