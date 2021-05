BAD RELIGION: Decades – season 2

Pronta la seconda stagione del loro popolarissimo evento in streaming, Decades. Il cantante dei Bad Religion Greg Graffin afferma:

“Siamo rimasti stupefatti dall’entusiasmo dei nostri fan per il nostro primo evento in streaming l’anno scorso. Ci siamo resi conto di aver toccato solo un paio di canzoni di ogni album durante Decades: Season One. Ci siamo chiesti se potremmo scavare un po ‘più a fondo nel nostro catalogo e farlo di nuovo. Molte di queste canzoni non sono mai state eseguite sul palco. Alcune di loro sono le preferite dai fan senza tempo. Alcune, potremmo non tentare mai di suonare mai più! Ma tutte mostrano la natura diversificata e persino sperimentale del repertorio di Bad Religion nel corso degli anni “.



Tutti e quattro gli episodi di Decades: Season Two includeranno un set di performance dal vivo girato al The Roxy di Hollywood, in California, interviste sincere con tutti i membri attuali della band e filmati dietro le quinte della band mentre provavano. Bad Religion parteciperà a una live chat di accompagnamento durante la prima di ogni episodio. I biglietti e il merchandising sono disponibili per la vendita sulla pagina Decades: Season 2 NoCap Shows.



ACQUISTA I BIGLIETTI QUI



GUARDA IL PRIMO EPISODIO “THE 80’S”

IL 5 GIUGNO ALLE 23.00 SU NOCAP