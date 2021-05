THE LILLINGTONS – Can Anybody Hear Me?

Un tributo agli Enemy You era necessario. La brillante band californiana, ha subito il suicidio del vocalist David Jones, nel 2015. Un macabro seguito di Tony Sly, dei No Use For A Name (ma qui la causa non è mai stata dichiarata), anche perché musicalmente i due gruppi non escludono somiglianze.

I Lillingtons (ricordiamo che il cantante è anche il chitarrista/cantante dei Teenage Bottlerocket) onorano nel migliore dei modi questo omaggio. “Can Anybody Hear Me?” è una sincera sintesi di alcuni memorabili pezzi degli EY.

Le Bombpops avevano già coverizzato, in maniera esemplare, “East and West”, e il filo che collega queste band è piuttosto vistoso, perche’ le stesse losangeline avevano arrangiato una canzone scritta dal batterista dei Teenage Bottlerocket (“Be Sweet”), anche lui tragicamente ora senza vita.

Le tracce sono tutte valide, ma per una volta non vorrei parlare di musica, in maniera analitica.

Il mondo Punk riesce ad essere estremamente solidale e questo è ciò che ci piace.

Voto: 9

Tracklist:

1. Automaton

2. 72 Hours

3. Awake

4. The Only One

5. Hopes and Dreams

6. Untitled Yeebrah

