CIRCLE JERKS per la prima volta in Europa

La notizia è stata accolta in maniera entusiastica da moltissimi di noi: i Circle Jerks saranno per la prima volta in Europa questa estate per un lungo tour.

La seminale punk hardcore band californiana porterà in giro lo storico “Group Sex”, arrivato ai 40 anni di età.

Queste sono le date al momento confermate:

Come vedete Keith Morris, Greg Hetson e soci saranno anche in Italia al Bay Fest di Bellaria-Igea Marina (Rimini).

https://www.punkadeka.it/bay-fest-2020-bad-religion-e-circle-jerks-i-primi-nomi-confermati/