COKIE THE CLOWN (Fat Mike): primo singolo estratto da “You’re Welcome”

Qui sopra potete ascoltare Punk Rock Saved My Life, il primo singolo estratto da “You’re Welcome” di Cokie The Clown, progetto solista di Fat Mike dei Nofx, in uscita per Fat Wreck Chords il prossimo 26 Aprile.

L’album è stato prodotto da Danny Lohner (Nine Inch Nails, A Perfect Circle) e vede la presenza di Travis Barker alla batteria.