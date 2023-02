COMEBACK KID al LOW-L FEST per la loro unica data italiana

La band canadese torna in Italia un anno dopo l’uscita del loro ultimo album “Heavy Steps” per un’unica e imperdibile data, sabato 17 giugno al LOW-L FEST.

Formatasi nel 2000, i Comeback Kid, capitana da Andrew Neufeld e Jeremy Hiebert non si sono mai tirati indietro dallo sperimentare e dal ricercare nuove sonorità, costruendo una carriera in continua evoluzione.

Ora, dopo oltre vent’anni di storia, nove dischi e centinaia di live massacranti, i Comeback Kid sono senz’altro una della band più importante amate del panorama hardcore internazionale.

Rabbia e velocità unite alla voce graffiante e allo stesso tempo riflessiva di Neufeld sono gli elementi che contraddistinguono la formazione canadese, che salirà sul palco del LOW-L FEST per una serata che si preannuncia indimencabile.

Dopo il grande successo dello scorso anno con i Good Riddance e i Bull Brigade, vi assicuriamo che al LOW-L FEST, con oltre 25 artisti divisi sui tre giorni, non mancheranno certo mosh pit, urla e sudore.

Date: 15-16-17 giugno 2023

Single day ticket: 5€ (in cassa la sera dell’evento)

3 Day Pass: 10€ (prevendita su DICE)

Luogo: Spazio4.0, Via A. Manzoni 21, 29122 Piacenza (PC)

